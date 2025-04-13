Киев (адрес не указан)
Доступно в 569 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
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Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
267,78
Экономия при брони: -18,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
250,45
Экономия при брони: -10,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
256,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma