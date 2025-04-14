Одесса (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
260,64
Экономия при брони: -9,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,27
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma