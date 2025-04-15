Киев
Сигницеф (Signicef)

Сигницеф (Signicef)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
241,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
261,40
Экономия при брони: -19,10 грн
242,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,10
Экономия при брони: -19,80 грн
242,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
253,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
264,27
Экономия при брони: -14,19 грн
250,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,10
Экономия при брони: -19,80 грн
242,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
241,00 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
241,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 44 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
263,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
262,00
Экономия при брони: -19,70 грн
242,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,00 грн
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