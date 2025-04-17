Винница (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
254,47
Экономия при брони: -38,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,75
Экономия при брони: -29,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
264,40
Экономия при брони: -16,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
266,28
Экономия при брони: -28,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
258,99
Экономия при брони: -42,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
241,18
Экономия при брони: -9,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,01
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
248,35
Экономия при брони: -26,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
269,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
254,16
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
232,43
Экономия при брони: -24,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Сигницеф капли глазные 0.5 % флакон-капельница пластиковая 5 мл №1
Sentiss Pharma