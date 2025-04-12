Назо-Спрей с экстрактом алоэ (Nazo-Spray with aloe extract)
Назо-Спрей с экстрактом алоэ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: оxymetazoline;
1 мл препарата содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,5 мг;
вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), натрия цитрат, тилоксапол, хлоргексидина глюконат, кислота лимонная безводная, бензалкония хлорид, калия ацесульфам, ментол, эвкалиптол, динатрия эдетат, алоэ экстракт сухой, L-карвон, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или желтого цвета раствор со специфическим запахом. Допускается легкая опалесценция в процессе хранения.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты.
Код АТС R01A A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат относится к группе местных сосудосуживающих средств. Оксиметазолин оказывает симпатомиметическое и сосудосуживающее действие, устраняя отек слизистой оболочки носа. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, уменьшает выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, предотвращает развитие бактериальных осложнений.
Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия во время проведения клинических исследований было доказано более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ринита (заложенности носа, ринореи, чихания, ухудшенного самочувствия).
Продолжительность действия препарата — до 12 часов.
Фармакокинетика.
При местном назальном применении в терапевтических дозах не раздражает слизистой оболочки носа, не вызывает гиперемии.
Период полувыведения составляет около 35 часов после применения препарата. 2,1% выводится почками, около 1,1% — с калом.
Показания
- Острые респираторные заболевания, сопровождающиеся заложенностью носа.
- Аллергический ринит.
- Вазомоторный ринит.
- Для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа, евстахиите.
- Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Атрофический ринит.
Воспаление или повреждение слизистой оболочки носа или кожи вокруг ноздрей.
Применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) и период в течение 2-х недель после прекращения лечения ингибиторами МАО, а также других препаратов, способствующих повышению артериального давления.
Повышенное внутриглазное давление, особенно при закрытоугольной глаукоме.
Тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний (например ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия).
Сердечная астма.
Феохромоцитома.
Метаболические нарушения (гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия).
Гипертрофия простаты.
После транссфеноидальной гипофизэктомии или иного хирургического вмешательства с обнажением твердой мозговой оболочки.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не применять ингибиторы МАО и другие препараты, способствующие повышению артериального давления из-за риска повышения артериального давления.
Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.
Известно, что данное лекарственное средство взаимодействует с трициклическими антидепрессантами, что может проявляться в повышении риска развития артериальной гипертензии и аритмии.
Следует с осторожностью применять пациентам, которые применяют бромокриптин, поскольку возможно развитие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Может ослабить влияние блокаторов β-адренорецепторов или других гипотензивных препаратов, например, метилдопы, бетанидина, дебризоквина и гуанетидина.
Особенности применения
Следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства для носа может привести к ослаблению действия препарата. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофический ринит, атрофию слизистой оболочки и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом. После применения препарата необходимо особое наблюдение за пациентами с хроническим ринитом. Дозы выше рекомендованных нужно применять только под наблюдением врача. Если симптомы усиливаются или улучшение отсутствует в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.
Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать отек слизистой оболочки носа, особенно при условии длительного применения. Если есть подозрение на подобную реакцию (постоянная заложенность носа), необходимо применять лекарственное средство, которое не содержит консервантов.
При невозможности применения лекарственного средства без консервантов следует рассмотреть возможность применения другой лекарственной формы.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Дозы выше рекомендованных применять только под наблюдением врача. Препарат применять не более 5–7 дней.
Препарат можно применять повторно только через несколько дней.
Дети
Препарат не следует применять детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны дыхательной системы: дискомфорт в носу, жжение или сухость слизистой оболочки носа, чихание; после того, как эффект от применения оксиметазолина закончится, может наблюдаться ощущение сильной заложенности носа (реактивная гиперемия) носовое кровотечение; апноэ у детей младшего возраста (особенно в случае передозировки).
Со стороны нервной системы: головная боль, бессонница, тревожность, сонливость, беспокойство, тремор, усталость, седативное действие, раздражительность, судороги, галлюцинации (особенно у детей).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: местное назальное применение может вызвать системные эффекты, такие как пальпитация, тахикардия, артериальная гипертензия.
Со стороны иммунной системы: возможно возникновение аллергических реакций, в т. ч. сыпь, зуд, ангионевротический отек.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 мл или 20 мл во флаконе, снабженном клапаном-насосом, назальной насадкой-распылителем и защитным колпачком, в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.