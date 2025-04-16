Назо-Спрей с экстрактом алоэ (Nazo-Spray with aloe extract)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,20
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
99,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье