Назо-Спрей с экстрактом алоэ (Nazo-Spray with aloe extract)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
102,64
Экономия при брони: -3,08 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье