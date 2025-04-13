Назо-Спрей с экстрактом алоэ (Nazo-Spray with aloe extract)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
99,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
105,10
Экономия при брони: -22,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
104,69
Экономия при брони: -22,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
105,10
Экономия при брони: -22,55 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
112,00
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
99,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
90,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье