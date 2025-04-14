Назо-Спрей с экстрактом алоэ (Nazo-Spray with aloe extract)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
95,23
Экономия при брони: -5,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
99,80
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,50
Экономия при брони: -13,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный 0.5 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
101,40
Экономия при брони: -13,30 грн