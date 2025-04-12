Миланда (Milanda)
Миланда инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит дроспиренона 3 мг и этинилэстрадиола 0,03 мг;
вспомогательные вещества: лактоза, моногидрат, крахмал кукурузный; крахмал прежелатинизированный; кросповидон, содержащий пласдон XL-10 и пласдон XL; повидон; полисорбат 80; магния стеарат;
пленочная оболочка: Опадрай II желтый, содержащий: спирт поливиниловый, титана диоксид (Е 171), макрогол, тальк, железа оксид желтый (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы. Гормональные контрацептивы для системного применения.
Код АТС G03AA10.
Фармакологические свойства
Фармокодинамика.
Противозачаточное действие комбинированных оральных контрацептивов (КОК) базируется на взаимодействии разных факторов, важнейшими из которых является подавление овуляции и изменения цервикальной секреции.
Кроме защиты от беременности, КОК имеют еще ряд положительных свойств, которые следует учитывать при выборе метода контроля рождаемости. Цикл становится более регулярным, менструация менее болезненной, а кровотечение уменьшается. Последнее может снизить частоту возникновения железодефицитной анемии.
Кроме контрацептивных, дроспиренон имеет и другие свойства, в частности антиминералокортикоидную активность, за счет которой предупреждается увеличение массы тела и другие симптомы, связанные с задержкой жидкости. Он препятствует задержке натрия, обусловленной эстрогенами, обеспечивая очень хорошую переносимость и улучшение состояния при предменструальном синдроме. В сочетании с этинилэстрадиола дроспиренон оказывает положительное влияние на липидный профиль, повышая содержание липопротеинов высокой плотности. Дроспиренон оказывает антиандрогенное действие, что проявляется положительным воздействием на кожу, уменьшением проявлений акне и выработки кожного сала. Также дроспиренон не противодействует обусловленному этинилэстрадиола увеличению уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), а это полезно для связывания и инактивации эндогенных андрогенов.
Дроспиренон не проявляет никакой андрогенной, эстрогенной, глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активности. Это в сочетании с антиминералокортикоидным и антиандрогенными свойствами указывает на сходство фармакологического и биохимического профиля дроспиренона с натуральным гормоном прогестерона. Кроме этого, существуют доказательства снижения риска рака эндометрия и яичников при применении КОК.
Доказано, что при применении в высоких КОК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается риск возникновения кист яичников, воспалительных заболеваний тазовых органов, доброкачественных заболеваний молочной железы и внематочной беременности. Касается ли это низкодозированных КОК, окончательно не установлено.
Доклинические данные по безопасности
Данные доклинических исследований не указывают на существование особого риска для человеческого организма на основании стандартных исследований токсичности при повторном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.
Фармакокинетика.
Дроспиренон
Перорального приема дроспиренон быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови, что составляет 37 нг/мл, достигается через 1–2 ч после однократного приема. Биодоступность составляет около 76–85%. Одновременный прием пищи не влияет на биодоступность.
Этинилэстрадиол
При пероральном введении этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. Пиковая концентрация в сыворотке крови, что равняется 54–100 пг/мл, достигается в течение 1–2 часов.
Этинилэстрадиол не выводится в неизмененном виде. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет почти 1 день.
Показания
Пероральная контрацепция.
Предотвращение беременности, особенно при наличии гормонозависимой задержки жидкости, которая проявляется отечностью и повышением массы тела, а также при акне (угревой сыпи) и излишней жирности кожи и волос (себореи).
Противопоказания
Препарат Миланда не следует применять при наличии хотя бы одного из состояний или заболеваний, указанных ниже. Если любое из этих состояний или заболеваний возникает впервые во время применения препарата, его прием следует немедленно прекратить.
Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из компонентов препарата.
Венозные или артериальные тромботические/тромбоэмболические явления (например тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда) или цереброваскулярное расстройство на текущий момент или в анамнезе.
Наличие на текущий момент или в анамнезе продромальных симптомов тромбоза (например транзиторное нарушение мозгового кровообращения, стенокардия).
Наличие тяжелых или множественных факторов риска развития артериального или венозного тромбоза.
Сахарный диабет с поражением сосудов.
Тяжелая артериальная гипертензия.
Тяжелая гиперлипидемия.
Биохимические показатели, которые могут быть характерными при наследственной или приобретенной склонности к венозным или артериальным тромбозам, включают: резистентность к активированному протеину С (АРС), гипергомоцистеинемию, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела).
Тяжелые заболевания печени, пока показатели функции печени не вернулись в пределы нормы.
Наличие в анамнезе опухолей печени (доброкачественных или злокачественных).
Известные или предполагаемые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочных желез), зависимые от половых гормонов.
Вагинальное кровотечение неясной этиологии.
Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе.
Панкреатит в текущий момент или в анамнезе, если он связан с тяжелой гипертриглицеридемией.
Острая или хроническая почечная недостаточность.
Известная или предполагаемая беременность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие пероральных контрацептивов и других лекарственных средств (индукторов ферментов, некоторых антибиотиков) может приводить к возникновению прорывного кровотечения и/или снижению эффективности контрацептива. При лечении любым из этих препаратов следует временно использовать барьерный метод дополнительно к приему КОК или другой метод контрацепции. При лечении препаратами, которые индуцируют микросомальные ферменты, барьерный метод следует применять в течение всего срока лечения соответствующим препаратом и еще в течение 28 дней после прекращения его применения.
При лечении антибиотиком (за исключением рифампицина и гризеофульвина) барьерный метод следует использовать в течение 7 дней после его отмены. В случае, если барьерный метод все еще применяется, а таблетки в текущей упаковке уже закончились, следует начать применять таблетки из следующей упаковки без перерыва в приеме препарата.
Может наблюдаться взаимодействие с лекарственными средствами, которые индуцируют микросомальные ферменты, увеличивая клиренс половых гормонов (например с фенитоином, барбитуратами, примидоном, карбамазепином, рифампицином и, возможно, также окскарбазепином, топираматом, фельбаматом, гризеофульвином и лекарственными средствами, содержащими зверобой).
Также ингибиторы ВИЧ — протеазы (например ритонавир) и ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (например невирапин) и их комбинации также потенциально могут влиять на метаболизм в печени.
Результаты исследований дают возможность предположить, что энтерогепатическая циркуляция эстрогенов может снижаться при приеме определенных антибиотиков, которые могут снижать концентрацию этинилэстрадиола (например антибиотиков пенициллинового и тетрациклинового ряда).
Основные метаболиты дроспиренона в плазме крови образуются без участия системы цитохрома Р450. Ингибиторы этой ферментной системы не влияют на метаболизм дроспиренона.
Миланда может повлиять на метаболизм других лекарственных средств. Соответственно, концентрация в плазме и тканях может увеличиваться (например, циклоспорина) или уменьшаться (ламотриджина).
На основании исследований ингибирования in vitro и исследований взаимодействия in vivo у женщин-добровольцев, принимавших омепразол, симвастатин и мидазолам в качестве субстратов-маркеры, установлено, что взаимодействие дроспиренона в дозе 3 мг с метаболизмом других препаратов маловероятно.
Другие формы взаимодействия
При одновременном применении Миландо с препаратами, которые способны повышать уровень калия в сыворотке, теоретически возможно его повышение. Такие препараты включают антагонисты рецепторов ангиотензина II, калийсберегающие диуретики и антагонисты альдостерона. Однако в ходе исследований взаимодействия дроспиренона (в комбинации с эстрадиолом) с ингибиторами АПФ или индометацином не наблюдалось ни клинически или статистически достоверной разницы концентрации калия в сыворотке.
Лабораторные анализы
Применение контрацептивных стероидов может влиять на результаты определенных лабораторных анализов. Дроспиренон приводит к увеличению активности ренина и альдостерона в плазме, индуцированной его умеренной антиминералокортикоидной активностью.
Особенности применения
Циркуляторные нарушения
На основании результатов эпидемиологических исследований предполагается существование связи между применением КОК и повышением риска возникновения венозных и артериальных тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии и цереброваскулярные явления. Приведенные состояния возникают редко.
Риск возникновения венозной тромбоэмболии является самым высоким в течение первого года применения КОК. Такой повышенный риск существует после начала применения КОК или восстановления применения (после 4-недельного или более перерыва в приеме таблеток) того же или другого перорального контрацептива. Данные исследований свидетельствуют, что этот повышенный риск сохраняется преимущественно в течение первых 3 месяцев.
Общий риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у женщин, которые применяют низкодозированные контрацептивы (<50 мкг этинилэстрадиола) в 2–3 раза выше, чем у тех, кто их никогда не применял, и остается ниже, чем риск, ассоциированный с беременностью и родами.
ВТЭ может угрожать жизни или привести к летальному исходу (в 1–2% случаев ВТЭ).
Венозная тромбоэмболия, что проявляется в виде венозного тромбоза и/или эмболии легочной артерии, может возникнуть при применении любого КОК.
Очень редко сообщалось о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий и вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов головного мозга или сетчатки у женщин, применяющих КОК.
Симптомами тромбоза глубоких вен могут быть: односторонний отек ноги или участки вдоль вены на ноге; боль или повышенная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе, ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомами эмболии легочной артерии могут быть: внезапная одышка невыясненной этиологии или учащенное дыхание; внезапный кашель, возможно с кровью внезапная боль в груди, которая может усиливаться при глубоком дыхании; тревожное состояние; головокружение быстрое или нерегулярное сердцебиение. Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими или могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжкие явления (например инфекции дыхательных путей).
Артериальные тромбоэмболические явления могут включать инсульт, окклюзию сосудов или инфаркт миокарда. Симптомами инсульта могут быть: внезапное онемение лица, руки или ноги, особенно одностороннее; внезапная спутанность сознания, нарушение речи или восприятия; внезапное ухудшение зрения одного или обоих глаз внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации; внезапный, сильный или длительный головная боль без определенной причины; потеря сознания или обморок с судорогами или без них. Другие симптомы окклюзии сосудов могут включать: внезапная боль, отек или легкое посинение конечности; «острый» живот.
Симптомами инфаркта миокарда могут быть: боль, дискомфорт, ощущение сжатия, тяжесть в груди, руке или ниже грудины; дискомфортное ощущение, что отдает в спину, челюсть, горло, руки, желудок, чувство переполнения желудка, нарушения пищеварения или удушье; усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение чрезвычайная слабость, тревожное состояние или одышка быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Артериальные тромбоэмболические явления могут угрожать жизни или привести к летальному исходу.
Факторы, повышающие риск возникновения венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта:
- возраст;
- ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2);
- осложненный семейный анамнез (например случаи венозной или артериальной тромбоэмболии у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте). Если существует или есть подозрение на наследственную предрасположенность, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом применения любого КОК;
- длительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства, любые хирургические операции на нижних конечностях, значительные травмы. В этих случаях рекомендуется прекратить применение КОК (при плановых операциях — не менее чем за 4 недели до их проведения) и не восстанавливать его принимать ранее чем через 2 недели после полного восстановления подвижности;
- курение (при интенсивном курении риск возрастает с возрастом). При применении КОК следует прекратить курение, особенно если возраст превышает 35 лет;
- дислипопротеинемия;
- артериальная гипертензия;
- мигрень;
- заболевания клапанов сердца;
- фибрилляция предсердий.
Нет единого мнения относительно возможной роли варикозного поражения вен и поверхностного тромбофлебита в развитии венозной тромбоэмболии.
Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовом периоде.
К другим заболеваниям, которые могут быть ассоциированы с циркуляторными нарушениями, относятся: сахарный диабет; системная красная волчанка, гемолитический уремический синдром; хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.
Повышение частоты случаев возникновения мигрени или ее усиление при применении КОК (что может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения) может потребовать срочного прекращения применения КОК.
Биохимические показатели, которые могут быть характерными при наследственной или приобретенной склонности к венозным или артериальным тромбозам, включают: резистентность к активированному протеину С (АРС), гипергомоцистеинемию, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела), волчаночный антикоагулянт.
Анализируя соотношение риск/польза, рекомендуется учитывать тот факт, что адекватное лечение состояний, о которых упоминалось выше, может снижать связанный с ними риск возникновения тромбозов, а также и то, что риск возникновения тромбозов, ассоциированных с беременностью, выше, чем при применении в низких КОК (<0,05 мг этинилэстрадиола).
Опухоли
Важнейшим фактором риска развития рака шейки матки является персистенция папилломавируса. Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КОК. Однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например скрининг состояния шейки матки и половое поведение, включая использование барьерных методов контрацепции.
Метаанализ на основании эпидемиологических исследований свидетельствует о незначительном повышении риска развития рака молочной железы у женщин, применяющих КОК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания применения КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, которые применяют в настоящее время или недавно применяли КОК, является незначительным по уровню общего риска рака молочной железы. Результаты этих исследований не предоставляют доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КОК, так и биологическим действием КОК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, которые когда-либо принимали КОК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КОК.
В редких случаях у женщин, применяющих КОК, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, в отдельных случаях приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или при появлении признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени при применении КОК.
Злокачественные новообразования могут быть опасными для жизни и приводить к летальному исходу.
Другие состояния
У пациенток с почечной недостаточностью может быть ограниченной способность к выведению калия. В ходе исследования было выявлено, что прием дроспиренона не влияет на концентрацию калия в сыворотке у пациенток с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. Риск развития гиперкалиемии теоретически возможен только у пациенток с почечной недостаточностью, в которых концентрация калия в сыворотке крови до лечения находилась в верхних пределах контрольного диапазона и которые дополнительно принимают калийсберегающие препараты.
Женщины с гипертриглицеридемией или семейным анамнезом по этому нарушению составляют группу риска развития панкреатита при применении КОК.
Хотя сообщалось о незначительном повышении артериального давления у многих женщин, принимающих КОК, клинически значимое повышение артериального давления является редким явлением. Однако если продолжительная клинически выраженная артериальная гипертензия возникает при применении КОК, следует отменить КОК и лечить гипертензию. Если это целесообразно, применение КОК может быть восстановлено после достижения нормализации АД терапии.
Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний во время беременности и при применении КОК, но их взаимосвязь с применением КОК не является окончательно установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденхама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом.
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекратить прием КОК, пока показатели функции печени не нормализуются. При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей во время беременности или предыдущего приема половых гормонов, применение КОК следует прекратить.
Хотя КОК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных относительно необходимости изменять терапевтический режим женщинам, больным сахарным диабетом, принимающим низкодозированные КОК (<0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины, страдающие сахарным диабетом, должны тщательно обследоваться в течение применения КОК.
Болезнь Крона и язвенный колит могут быть связаны с применением КОК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время применения КОК.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Медицинское обследование
Перед началом или возобновлением приема препарата Миланда рекомендуется собрать полный медицинский анамнез и пройти полное медицинское обследование. При применении КОК следует проходить периодические обследования. Проведение таких периодических обследований является важным, поскольку состояния, указанные в разделе «Противопоказания» (например транзиторная ишемическая атака) или факторы риска (например семейный анамнез относительно венозного или артериального тромбоза) могут впервые возникнуть уже при применении КОК.
Частота и характер этих обследований должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины, однако в целом включают как минимум измерения артериального давления, обследование молочных желез, органов брюшной полости и таза, цитологическое исследование шейки матки.
Миланда, как и другие комбинированные пероральные контрацептивы, не защищает от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИДом) или любым другим заболеванием, передающимся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КПК может снижаться в случае пропуска приема таблетки, расстройств желудочно-кишечного тракта или применение лекарственных средств.
Контроль цикла
При приеме пероральных контрацептивов могут наблюдаться межменструальные кровянистые выделения (кровянистые выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. Нерегулярные влагалищные кровянистые выделения обычно прекращаются по мере адаптации организма к препарату (обычно после 3 циклов приема таблеток).
Если нерегулярные кровянистые выделения сохраняются после периода адаптации или появляются после периода регулярных кровотечений, нужно рассмотреть негормональные причины кровотечений и соответствующие диагностические мероприятия, включая обследование с целью исключения наличия опухолей и беременности. К диагностическим мероприятиям можно отнести кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить менструальноподобное кровотечение во время перерыва в применении препарата. В случае принятия КОК в соответствии с указаниями беременность маловероятна. Однако если прием контрацептива происходил нерегулярно или если менструальноподобное кровотечение отсутствуют течение двух циклов, перед продолжением применения КОК необходимо исключить беременность.
Способ применения и дозы
При правильном применении комбинированных оральных контрацептивов (КОК) степень неэффективности составляет примерно 1% в год. При пропуске приема таблеток или их неправильном применении степень неэффективности может возрастать.
Таблетки следует принимать ежедневно согласно порядку, указанному на упаковке, примерно в одно и то же время, запивая небольшим количеством жидкости. Препарат принимают по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня подряд. Прием таблеток из каждой следующей упаковки следует начинать после окончания 7-дневного перерыва в приеме препарата, во время которой обычно наступает менструальноподобное кровотечение. Как правило, она начинается на 2–3-й день после приема последней таблетки и может не закончиться до начала приема таблеток из следующей упаковки.
Начало применения препарата Миланда
- Гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не применялись
Применение препарата следует начинать в первый день естественного цикла (т.е. в первый день менструального кровотечения). Можно начать принимать также с 2–5-го дня, однако в этом случае необходимо использовать дополнительный метод контрацепции (например барьерный) в течение первых 7 дней приема препарата.
- Переход с другого орального контрацептива (КОК), вагинального кольца или трансдермального пластыря
Желательно начать применение таблеток Миланда следующий день после приема последней гормонсодержащей таблетки предыдущего КОК, но не позднее следующего дня после перерыва в приеме или после приема таблеток плацебо предыдущего КОК. В случае применения контрацептивного вагинального кольца или трансдермального пластыря следует начать принимать препарат Миланда в день удаления средства, но не позднее дня, когда необходимо последующее применение этих препаратов.
- Переход с метода, основанного на применении только прогестагена ( «мини-пили», инъекции, импланты) или внутриматочной системы с прогестагеном
Можно начать принимать препарат Миланда в любой день после прекращения приема «мини-пили» (в случае имплантата или внутриматочной системы — в день их удаления, в случае инъекции — вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата.
- После аборта в I триместре беременности
Можно начинать применение препарата Миланда сразу. В таком случае нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
- После родов или аборта во II триместре
В случае кормления грудью см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Рекомендуется начинать принимать препарат Миланда с 21–28-го дня после родов или аборта во втором триместре беременности. При более позднем начале приема таблеток рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой акт уже состоялся, то перед началом применения препарата следует исключить беременность или дождаться наступления первой менструации.
Что делать в случае пропуска приема таблетки
Если опоздание в приеме таблетки не превышает 12 часов, противозачаточное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку надо принять сразу, как только это выяснилось. Следующую таблетку из этой упаковки необходимо принимать в обычное время.
Если опоздание приема таблетки превышает 12 часов, контрацептивная защита может снизиться. В таком случае можно руководствоваться двумя основными правилами:
1. Перерыв между приемами таблеток никогда не может составлять более 7 дней.
2. Адекватное угнетение системы гипоталамус-гипофиз-яичники непрерывным применением таблеток в течение 7 дней.
В соответствии с этим в повседневной жизни следует руководствоваться нижеприведенными рекомендациями:
- 1-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. Кроме того, в течение следующих 7 дней необходимо использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. В случае если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе перерыв в приеме препарата, тем выше риск беременности.
- 2-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. При условии правильного применения таблеток в течение 7 дней перед пропуском нет необходимости использовать дополнительные противозачаточные средства. В противном случае или при пропуске более 1 таблетки рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение 7 дней.
- 3-я неделя
Риск снижения надежности возрастает при приближении перерыва в приеме. Однако при соблюдении схемы приема таблеток можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из нижеследующих вариантов, то не возникнет необходимости использования дополнительных контрацептивных средств при условии правильного применения таблеток в течение 7 дней до пропуска. Если это не так, рекомендуется придерживаться первого из нижеследующих вариантов и использовать дополнительные методы контрацепции в следующие 7 дней.
1. Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжают принимать таблетки в обычное время. Таблетки из следующей упаковки следует принимать сразу же после окончания предыдущей, то есть не должно быть перерыва между приемом таблеток из разных упаковок. Маловероятно, что у женщины начнется менструальноподобное кровотечение до окончания приема таблеток из второй упаковки, хотя во время приема таблеток могут наблюдаться кровянистые выделения или прорывное кровотечение.
2. Можно также прекратить применение таблеток из текущей упаковки. В таком случае перерыв между приемами препарата должен составлять до 7 дней, включая дни пропуска таблеток; прием таблеток следует начать со следующей упаковки.
Если после пропуска в приеме таблеток отсутствует ожидаемая менструация в течение первого нормального перерыва в приеме препарата, то вероятна беременность. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начнете применение таблеток из новой упаковки.
Рекомендации в случае нарушений со стороны пищеварительного тракта
При тяжелых нарушениях со стороны пищеварительного тракта возможно неполное всасывание препарата в таком случае следует применять дополнительные средства контрацепции. Если рвота началось в течение 3–4 часов после приема таблетки Миланда, эта ситуация похожа на пропуск приема препарата, поэтому придерживайтесь инструкции для случая пропуска приема таблеток. При сильной диарее необходимо обратиться к врачу.
Как изменить время наступления менструации или как задержать менструацию
Чтобы задержать менструацию, следует продолжать принимать таблетки препарата Миланда из новой упаковки и не делать перерыва в приеме препарата. При желании срок приема можно продолжить вплоть до окончания таблеток из второй упаковки. При этом могут наблюдаться прорывные кровотечения или кровянистые выделения. Обычно прием препарата Миланда восстанавливается после 7-дневного перерыва в приеме.
Чтобы сместить время наступления менструации на другой день недели, рекомендуется сократить перерыв в приеме таблеток на столько дней, на сколько планируется. Следует отметить, что чем короче будет перерыв, тем чаще наблюдается отсутствие менструальноподобного кровотечения и прорывное кровотечение или кровянистые выделения в течение приема таблеток из второй упаковки (как и в случае задержки наступления менструации).
Дети
Препарат показан для применения по назначению врача и только после наступления регулярной менструации.
Побочные реакции
Самые распространенные побочные реакции при применении препарата Миланда — тошнота и болезненность молочных желез. Тяжелыми побочными реакциями являются артериальная и венозная тромбоэмболия.
Со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность, бронхиальная астма.
Со стороны эндокринной системы: нарушения менструального цикла, менструальное кровотечение, боль в груди, выделения из молочных желез.
Со стороны нервной системы: головная боль, изменение либидо, депрессия, мигрень.
Со стороны органов слуха: гипоакузия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тромбоэмболия.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.
Со стороны кожи: акне, экзема, зуд, узловатая эритема, мультиформная эритема.
Со стороны репродуктивной системы: белые, вагинальный кандидоз, вагинит, болезненность молочных желез, нерегулярные маточные кровотечения, кровянистые выделения из половых органов.
Общие нарушения: задержка жидкости, изменение настроения, изменение массы тела.
Побочные реакции с очень низкой частотой или с задержкой начала развития симптомов, которые рассматриваются как связанные с КОК (см. также «Противопоказания», «Особенности применения»):
- узелковая эритема;
- у женщин с гипертриглицеридемией существует повышенный риск развития панкреатита при применении КОК;
- артериальная гипертензия;
- развитие или обострение заболеваний, для которых связь с приемом КОК не выяснен окончательно: желтуха или зуд, связанные с холестазом; образование камней в желчном пузыре; порфирия; системная красная волчанка; гемолитический уремический синдром; хорея Сиденхама; герпес беременных; потеря слуха; связанная с отосклерозом;
- у женщин с наследственной предрасположенностью к ангионевротическому отёку экзогенные эстрогены могут вызывать или усиливать симптомы ангионевротического отека;
- нарушение функции печени;
- изменения переносимости глюкозы или влияние на периферическую инсулинорезистентность;
- болезнь Крона, язвенный колит;
- хлоазма;
- повышенная чувствительность (в том числе такие симптомы, как сыпь, крапивница).
- Частота случаев диагностики рака молочной железы незначительно повышена среди женщин, принимающих КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы является незначительным на фоне общего риска рака молочной железы. Причинная взаимосвязь с применением КОК не установлена.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
21 таблетка в блистере с календарной шкалой. 1 блистер в картонной пачке
Категория отпуска
По рецепту.
Заявитель
Алвоген ИПКо С.ар.л.
Местонахождение
5, Руэ Хайенхафф, L-1736, Зеннингерберг, Люксембург.
С/Ла Валлин с/н, полигоны Индастриал Наватеджера, Виллаквиламбре, 24008 Леон, Испания.
Производитель
Лабораториос Леон Фарма С.А.