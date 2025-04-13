Киев (адрес не указан)
Доступно в 428 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,50
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
429,10
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
413,56
Экономия при брони: -22,01 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
401,77
Экономия при брони: -17,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
434,66
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
439,45
Экономия при брони: -61,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
388,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
392,92
Экономия при брони: -14,64 грн