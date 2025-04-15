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Миланда (Milanda)

Миланда (Milanda)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
437,30
Экономия при брони: -42,59 грн
394,71 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
341,90 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
403,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
377,91
Экономия при брони: -29,20 грн
348,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
444,86
Экономия при брони: -83,04 грн
361,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
420,40
Экономия при брони: -49,10 грн
371,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
383,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
380,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
442,39
Экономия при брони: -79,29 грн
363,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
371,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
328,50 грн
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