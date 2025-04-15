Львов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
437,30
Экономия при брони: -42,59 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
377,91
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
444,86
Экономия при брони: -83,04 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
420,40
Экономия при брони: -49,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
442,39
Экономия при брони: -79,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva