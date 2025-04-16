Николаев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
413,01
Экономия при брони: -21,46 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
387,08
Экономия при брони: -43,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
393,91
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
377,61
Экономия при брони: -67,70 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
431,90
Экономия при брони: -52,92 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
402,23
Экономия при брони: -23,55 грн