Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
403,00
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
399,19
Экономия при брони: -14,76 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
438,69
Экономия при брони: -45,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
355,86
Экономия при брони: -15,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
376,46
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
362,98
Экономия при брони: -21,35 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
420,40
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
440,54
Экономия при брони: -22,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
407,75
Экономия при брони: -26,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
401,86
Экономия при брони: -41,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
377,55
Экономия при брони: -15,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
387,00
Экономия при брони: -24,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
413,75
Экономия при брони: -22,20 грн