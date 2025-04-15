Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
428,40
Экономия при брони: -43,64 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
431,61
Экономия при брони: -46,85 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
383,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
364,45
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
426,26
Экономия при брони: -15,36 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
426,96
Экономия при брони: -49,17 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
431,94
Экономия при брони: -47,18 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,75
Экономия при брони: -66,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
435,58
Экономия при брони: -67,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
449,15
Экономия при брони: -37,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
440,12
Экономия при брони: -29,33 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
383,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
434,91
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Миланда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0.03 мг блистер №21
Zentiva
412,70 грн