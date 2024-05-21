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БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis) (211049) - инструкция по применению Диетические добавки

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БиоГая ПроДентис (BioGaia<sup>&reg;</sup> ProDentis)
Цена в городе Киев
от 475,20 грн
Без рецепта
30 шт от 475,20 грн 30 шт от 455,28 грн
В наличии в 844 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Пастилки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.2. Диетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта

БиоГая ПроДентис инструкция по применению

Характеристика

по рекомендации врача употреблять как диетическую добавку для детей в возрасте от 3 лет и взрослых как дополнительный источник жизнеспособных молочнокислых бактерий, способных колонизировать слизистую оболочку ротоглотки. Lactobacillus reuteri Prodentis (Lactobacillus reuteri DSM 17938 и ATCC PTA 5289) антагонистически вытесняют возбудителей кариеса, периодонтита, гингивита и других воспалительных заболеваний ротоглотки, нормализуют ее естественный баланс, способствуют уменьшению воспаления и кровоточивости слизистой оболочки, восстановлению полезной микрофлоры ротовой полости.
В ротовой полости человека живут более 500 различных видов микроорганизмов. Нарушение баланса полезных и вредных бактерий приводит к увеличению налета, формированию зубного камня, кариесного поражения, воспалительных заболеваний ротовой полости — гингивита, периодонтита. В результате — воспаление, кровоточивость десен и даже потеря зубов.
Пробиотики — «хорошие» бактерии, полезные для здоровья человека.
БиоГая ПроДентис — это запатентованная комбинация двух штаммов Lactobacillus reuteri DSM 17938 и Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 с активным действием в ротоглотке: они антагонистически вытесняют возбудителей кариеса, периодонтита, гингивита и других воспалительных заболеваний, способствуют уменьшению воспаления и кровоточивости слизистой оболочки, поддерживают здоровое состояние слизистой оболочки и зубов. БиоГая ПроДентис способствует восстановлению полезной микрофлоры ротовой полости, поддерживает ее здоровый баланс, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов. L. reuteri Prodentis колонизируют клетки эпителия, выстилающие весь ЖКТ (прикрепляются к ним), начиная с ротовой полости. Способствуют уменьшению воспаления слизистой оболочки ротовой полости, подавляя провоспалительные цитокины TNF-α и интерлейкины (IL)-6, IL-8. Антимикробный механизм действия L. reuteri Prodentis заключается в секреции натуральных ингибиторов роста широкого спектра патогенных микроорганизмов реутерина и рейтероциклина, присущих только данному виду микроорганизмов. L. reuteri Prodentis — штаммы бактерий, отвечающих современным требованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) и ВОЗ (2002 г.) к пробиотикам.
Эффективность, профиль безопасности Lactobacillus reuteri Prodentis для человека подтверждены в клинических исследованиях, проведенных в Европе, Америке, Японии, Украины с участием людей разного возраста.
БиоГая ПроДентис улучшает здоровье полости рта:

  • уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес (Streptococcus mutans);
  • селективно ингибирует периодонтит-ассоциированные бактерии (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans);
  • уменьшает воспаление слизистой оболочки ротовой полости, подавляет действие провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6, IL-8;
  • уменьшает формирование зубного налета;
  • препятствует формированию зубного камня;
  • улучшает состояние десен при гингивите, уменьшая кровоточивость, воспаление.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Перед началом употребления рекомендуется консультация врача.

Рекомендации по употреблению

по рекомендации врача употреблять как диетическую добавку для детей в возрасте от 3 лет и взрослых как дополнительный источник жизнеспособных молочнокислых бактерий, способных колонизировать слизистую оболочку ротоглотки. Употреблять по 1–2 пастилки в сутки, рекомендуется после приема пищи и чистки зубов. Пастилка должна медленно растаять во рту. Не превышать указанное количество для ежедневного потребления.

Особые указания

повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта. БиоГая ПроДентис разрешено употреблять в период беременности и кормления грудью. При одновременном применении любых лекарственных средств рекомендована консультация врача.

Условия хранения

при температуре до 25 °C в сухом месте. Не замораживать.

БиоГая ПроДентис
БиоГая ПроДентис пастилки, №30
от 475,20 грн
В наличии в 844 аптеках
Цены в аптеках
БиоГая ПроДентис
БиоГая ПроДентис пастилки, №30
от 475,20 грн
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