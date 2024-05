по рекомендации врача употреблять как диетическую добавку для детей в возрасте от 3 лет и взрослых как дополнительный источник жизнеспособных молочнокислых бактерий, способных колонизировать слизистую оболочку ротоглотки. Lactobacillus reuteri Prodentis (Lactobacillus reuteri DSM 17938 и ATCC PTA 5289) антагонистически вытесняют возбудителей кариеса, периодонтита, гингивита и других воспалительных заболеваний ротоглотки, нормализуют ее естественный баланс, способствуют уменьшению воспаления и кровоточивости слизистой оболочки, восстановлению полезной микрофлоры ротовой полости.

В ротовой полости человека живут более 500 различных видов микроорганизмов. Нарушение баланса полезных и вредных бактерий приводит к увеличению налета, формированию зубного камня, кариесного поражения, воспалительных заболеваний ротовой полости — гингивита, периодонтита. В результате — воспаление, кровоточивость десен и даже потеря зубов.

Пробиотики — «хорошие» бактерии, полезные для здоровья человека.

БиоГая ПроДентис — это запатентованная комбинация двух штаммов Lactobacillus reuteri DSM 17938 и Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 с активным действием в ротоглотке: они антагонистически вытесняют возбудителей кариеса, периодонтита, гингивита и других воспалительных заболеваний, способствуют уменьшению воспаления и кровоточивости слизистой оболочки, поддерживают здоровое состояние слизистой оболочки и зубов. БиоГая ПроДентис способствует восстановлению полезной микрофлоры ротовой полости, поддерживает ее здоровый баланс, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов. L. reuteri Prodentis колонизируют клетки эпителия, выстилающие весь ЖКТ (прикрепляются к ним), начиная с ротовой полости. Способствуют уменьшению воспаления слизистой оболочки ротовой полости, подавляя провоспалительные цитокины TNF-α и интерлейкины (IL)-6, IL-8. Антимикробный механизм действия L. reuteri Prodentis заключается в секреции натуральных ингибиторов роста широкого спектра патогенных микроорганизмов реутерина и рейтероциклина, присущих только данному виду микроорганизмов. L. reuteri Prodentis — штаммы бактерий, отвечающих современным требованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) и ВОЗ (2002 г.) к пробиотикам.

Эффективность, профиль безопасности Lactobacillus reuteri Prodentis для человека подтверждены в клинических исследованиях, проведенных в Европе, Америке, Японии, Украины с участием людей разного возраста.

БиоГая ПроДентис улучшает здоровье полости рта:

уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес ( Streptococcus mutans );



); селективно ингибирует периодонтит-ассоциированные бактерии ( Porphyromonas gingivalis , Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans );



, ); уменьшает воспаление слизистой оболочки ротовой полости, подавляет действие провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6, IL-8;



уменьшает формирование зубного налета;



препятствует формированию зубного камня;



улучшает состояние десен при гингивите, уменьшая кровоточивость, воспаление.



Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Перед началом употребления рекомендуется консультация врача.