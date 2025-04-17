БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
738,28
Экономия при брони: -81,07 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
738,28
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -75,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
750,33
Экономия при брони: -93,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
236,17
Экономия при брони: -25,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -75,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -75,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
748,11
Экономия при брони: -90,90 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
745,26
Экономия при брони: -43,78 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
751,39
Экономия при брони: -94,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -50,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
735,80
Экономия при брони: -78,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
493,60
Экономия при брони: -55,50 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
740,47
Экономия при брони: -36,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -75,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
251,68
Экономия при брони: -32,63 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
755,12
Экономия при брони: -50,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
488,17
Экономия при брони: -50,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -75,30 грн