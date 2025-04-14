БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 267 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -44,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -66,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -44,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
500,78
Экономия при брони: -31,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
740,47
Экономия при брони: -88,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
748,85
Экономия при брони: -97,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG