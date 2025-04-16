БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -87,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
642,00
Экономия при брони: -72,00 грн
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
648,00
Экономия при брони: -44,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
493,68
Экономия при брони: -55,59 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
495,58
Экономия при брони: -26,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
744,69
Экономия при брони: -87,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
742,93
Экономия при брони: -85,72 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
742,93
Экономия при брони: -41,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
744,43
Экономия при брони: -87,22 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
496,24
Экономия при брони: -26,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -87,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
492,60
Экономия при брони: -54,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
734,19
Экономия при брони: -76,98 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
734,19
Экономия при брони: -32,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -87,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG