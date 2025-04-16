БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
487,60
Экономия при брони: -18,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -59,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
746,48
Экономия при брони: -89,27 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -59,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
744,13
Экономия при брони: -42,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
755,40
Экономия при брони: -98,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -88,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
235,46
Экономия при брони: -29,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -59,16 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
744,20
Экономия при брони: -86,99 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
747,05
Экономия при брони: -42,89 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
732,00
Экономия при брони: -74,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -88,70 грн