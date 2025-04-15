БиоГая ПроДентис (BioGaia® ProDentis)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
748,29
Экономия при брони: -96,75 грн
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
748,29
Экономия при брони: -46,81 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
471,64
Экономия при брони: -53,63 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
746,31
Экономия при брони: -44,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
746,74
Экономия при брони: -45,26 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БиоГая Продентис с яблочным вкусом пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -89,90 грн
БиоГая ПроДентис пастилки №30
Delta Medical Promotions AG
707,10
Экономия при брони: -80,40 грн