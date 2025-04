Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra® meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)

Производитель Sanofi Pasteur Форма выпуска Раствор для инъекций Условия продажи По рецепту Дозировка 1 доза Объем 0.5 мл ATC-группа J07A H08 Менингококковый A, C, Y, W-135, тетравалентный очищенный полисахаридный антиген конъюгированный Регистрация UA/17509/01/01 от 02.09.2024 Цены в Киев от 1290,00 грн в 48 аптеках Найти в аптеках