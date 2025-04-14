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Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra® meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)

Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra® meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1317,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1315,40
Экономия при брони: -0,10 грн
1315,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
164.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
185.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
188.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
188.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
193.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
198.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
202.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
242.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1328,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1403,01
Экономия при брони: -60,81 грн
1342,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
295.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1389,59
Экономия при брони: -64,45 грн
1325,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
299.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
304.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1282,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
304.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1331,40
Экономия при брони: -24,00 грн
1307,40 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1301,60 грн
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