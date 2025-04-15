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Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Запорожье
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Доступно в 1 аптеках в Запорожье
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Аптека24
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1328,50
грн
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
72.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
84.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
91.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
126.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
151.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1416,53
Экономия при брони:
-89,33 грн
1327,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
195.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
196.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1315,40
Экономия при брони:
-0,10 грн
1315,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
196.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
196.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
209.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1432,06
Экономия при брони:
-104,55 грн
1327,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
210.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1506,63
Экономия при брони:
-58,38 грн
1448,25
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
248.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1317,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
249.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
257.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
260.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
260.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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