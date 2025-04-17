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Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Чернигов
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Доступно в 10 аптеках в Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1298,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1331,42
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1331,40
Экономия при брони:
-32,60 грн
1298,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1424,63
Экономия при брони:
-75,46 грн
1349,17
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1268,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1425,72
Экономия при брони:
-85,07 грн
1340,65
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1308,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1432,11
Экономия при брони:
-90,11 грн
1342,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1318,10
Экономия при брони:
-3,80 грн
1314,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,23
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1448,02
Экономия при брони:
-100,06 грн
1347,96
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1358,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,23
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1478,51
Экономия при брони:
-50,96 грн
1427,55
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1418,25
Экономия при брони:
-79,26 грн
1338,99
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,20
Экономия при брони:
-41,50 грн
1310,70
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1327,60
грн
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