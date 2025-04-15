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Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra
®
meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)
Львов
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Доступно в 3 аптеках в Львов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1352,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1291,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00
грн
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В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Горохов, ул. Луцкая, 21
90.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1294,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 13
94.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1394,94
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1360,13
Экономия при брони:
-1,51 грн
1358,62
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 18:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 4
113.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1319,30
Экономия при брони:
-2,30 грн
1317,00
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
114.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1406,92
Экономия при брони:
-3,27 грн
1403,65
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея Осипа, 41-А
115.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1388,14
Экономия при брони:
-2,10 грн
1386,04
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1270,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
119.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1308,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1317,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 50 мин
Луцк, просп. Мойсея Василия, 2
138.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1256,50
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Луцк, просп. Соборности, 20-В
140.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1256,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Соборности, 11
140.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1307,30
Экономия при брони:
-4,80 грн
1302,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1315,50
Экономия при брони:
-13,00 грн
1302,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 4
141.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1308,11
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ланчин, ул. Независимости, 94
152.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1395,48
Экономия при брони:
-0,18 грн
1395,30
грн
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