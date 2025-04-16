Киев
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra® meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)

Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином (Menactra® meningococcal polysaccharide vaccine serogroups A, C, Y and W-135 conjugated with diphtheria toxoid)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1454,00 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1517,89
Экономия при брони: -63,30 грн
1454,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1499,22
Экономия при брони: -52,49 грн
1446,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1522,05
Экономия при брони: -75,32 грн
1446,73 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1508,83
Экономия при брони: -60,17 грн
1448,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1512,60
Экономия при брони: -65,87 грн
1446,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1534,55
Экономия при брони: -87,82 грн
1446,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1561,44
Экономия при брони: -103,86 грн
1457,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1505,33
Экономия при брони: -58,60 грн
1446,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1525,25
Экономия при брони: -67,67 грн
1457,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1440,59
Экономия при брони: -85,40 грн
1355,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 14-Б
111.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1521,32
Экономия при брони: -74,59 грн
1446,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
111.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1544,30
Экономия при брони: -86,72 грн
1457,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,26
Экономия при брони: -79,53 грн
1446,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
113.2 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1544,30
Экономия при брони: -86,72 грн
1457,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1419,36
Экономия при брони: -92,40 грн
1326,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
123.4 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1521,03
Экономия при брони: -83,36 грн
1437,67 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
149.0 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
163.5 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1453,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
204.8 км
Менактра вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135 конъюгированная дифтерийным анатоксином раствор для инъекций 1 доза флакон 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1413,92
Экономия при брони: -84,77 грн
1329,15 грн
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