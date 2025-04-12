Олфен Гель необходимо с осторожностью применять с пероральными НПВП. Вероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака незначительна по сравнению с таковыми при применении его в пероральных формах. Но системное действие не исключается при применении препарата на относительно больших участках кожи в течение длительного времени.

Олфен Гель можно наносить только на неповрежденную поверхность кожи. Следует избегать контакта препарата с поврежденной кожей, открытыми ранами, экзематозной кожей, глазами и слизистой оболочкой. Препарат нельзя глотать.

При появлении любых кожных высыпаний лечение препаратом требуется прекратить.

Гель нельзя наносить под закрытые, непроницаемые для воздуха повязки, но допускается его применение под неокклюзионную повязку. В случае растяжения связок пораженный участок можно перевязать бинтом.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Системная концентрация диклофенака ниже при местном применении по сравнению с таковой диклофенака при пероральном применении. Угнетение синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или эмбриофетальное развитие плода. Данные эпидемиологических исследований указывают на повышенный риск невынашивания беременности, пороков сердца и гастрошизис после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Считается, что этот риск возрастает при повышении дозы препаратов и продолжительности терапии.

Диклофенак натрия не следует применять в I и II триместре беременности, если в этом нет крайней необходимости. При применении диклофенака натрия женщинами, пытающимися забеременеть, или с наличием беременности (I или II триместр), доза должна быть минимальной, а продолжительность лечения — как можно короче.

Диклофенак натрия противопоказан в III триместр беременности в связи с тем, что все ингибиторы синтеза простагландинов могут:

подвергать плод таким рискам:

кардиопульмональной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и развитием легочной гипертензии);

почечной дисфункции, которая прогрессирует до почечной недостаточности с маловодием;

подвергать мать и ребенка таким рискам:

возможному длительному кровотечению — эффект, связанный с ингибированием агрегации тромбоцитов, который может проявиться даже на фоне приема препарата в очень низких дозах;

ингибированию сокращений мышц матки, что приводит к задержке или пролонгации родов.

Кормление грудью. Так же, как и другие НПВП, диклофенак проникает в грудное молоко человека в небольшом количестве. Однако при применении диклофенака в терапевтических дозах воздействия на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не ожидается. Решение о применении препарата принимает врач при наличии веских оснований для его применения в период кормления грудью, когда ожидаемая польза от лечения превышает потенциальный риск. Препарат не следует наносить на молочные железы или большие участки кожи и не следует применять в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.