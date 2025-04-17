Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
В городах рядом
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
193,00
Экономия при брони: -3,86 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
215,00
Экономия при брони: -15,05 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
131.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -4,12 грн
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
194.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Экономия при брони: -5,49 грн
Авк фарм
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
205.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
188,00
Экономия при брони: -5,64 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
215.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Экономия при брони: -10,65 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
230.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Экономия при брони: -5,13 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
258.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Экономия при брони: -6,24 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
261.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
276.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Экономия при брони: -5,37 грн
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
287.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Экономия при брони: -6,12 грн
Авк фарм
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
307.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
319.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Хмельник, просп. Свободы, 13
319.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
320.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Авк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
337.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
203,00
Экономия при брони: -6,09 грн