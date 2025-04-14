Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Харьков
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
5.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
193,00
Экономия при брони: -3,86 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
215,00
Экономия при брони: -15,05 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
420.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -4,12 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
485.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Мира, 68
494.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
513.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
188,00
Экономия при брони: -5,64 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
542.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Экономия при брони: -5,13 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
546.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
547.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
547.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
548.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Экономия при брони: -6,24 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
548.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
565.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
597.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
597.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
612.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Экономия при брони: -6,12 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
616.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Экономия при брони: -5,37 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
625.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
656.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
656.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн