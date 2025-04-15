Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
В городах рядом
Свк фарм
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Экономия при брони: -6,39 грн
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Авк фарм
Славута, ул. Казацкая, 2
209.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Экономия при брони: -6,39 грн
Авк фарм
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
209.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
203,00
Экономия при брони: -6,09 грн
Свк фарм
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
218.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Свк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 50 мин
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
220.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Экономия при брони: -5,37 грн
Авк фарм
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
250.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Экономия при брони: -6,12 грн
Авк фарм
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
268.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Экономия при брони: -5,37 грн
Свк фарм
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
284.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Хмельник, просп. Свободы, 13
284.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Экономия при брони: -6,24 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
327.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
327.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
328.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
329.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
334.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Экономия при брони: -5,13 грн
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
350.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Экономия при брони: -5,49 грн