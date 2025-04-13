Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
215,00
Экономия при брони: -15,05 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
193,00
Экономия при брони: -3,86 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -4,12 грн
В городах рядом
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Экономия при брони: -10,65 грн
Авк фарм
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
188,00
Экономия при брони: -5,64 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Экономия при брони: -5,13 грн
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
143.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Экономия при брони: -5,49 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
149.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Экономия при брони: -6,24 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
151.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
198.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Экономия при брони: -6,12 грн
Авк фарм
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
206.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Экономия при брони: -5,37 грн
Свк фарм
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
208.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Свк фарм
Хмельник, просп. Свободы, 13
208.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
218.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Авк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина