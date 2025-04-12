при возникновении первых признаков и симптомов нарушения функции печени (боль в верхней области живота, отсутствие аппетита, общий зуд) прием препарата следует прекратить и немедленно провести мониторинг функции печени.

Карбимазол с осторожностью следует применять у пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью.

При тяжелом нарушении функции печени лечение необходимо прекратить. Т ½ может увеличиваться при нарушении функции печени.

В результате применения карбимазола или его активного метаболита тиамазола может возникнуть острый панкреатит. В этом случае необходимо немедленно прекратить прием карбимазола. Во избежание рецидива не следует назначать карбимазол пациентам с острым панкреатитом в результате применения карбимазола или тиамазола в анамнезе. У таких больных повторный прием может привести к рецидиву острого панкреатита с сокращенным временем появления первых симптомов.

Во время назначения радиоактивного йода на этот период следует прекратить лечение карбимазолом.

Больным, которые не могут выполнять инструкции относительно применения препарата или не могут обследоваться регулярно, не следует принимать карбимазол.

У пациентов, у которых возможны возникновение судорог или ухудшение памяти, необходимо регулярно проводить анализ крови.

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать этот препарат.

Меры предосторожности необходимы пациентам с внутригрудным зобом, который может ухудшить начальное лечение карбимазолом. Обструкция трахеи может возникнуть из-за внутригрудного зоба.

Применение карбимазола у небеременных репродуктивного возраста возможно только при оценке риск/польза.

Существует риск перекрестной аллергии между карбимазолом, тиамазолом и пропилтиоурацилом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Карбимазол и его активный метаболит тиамазол проникают через плаценту и попадают в кровь плода в той же концентрации, что и в сыворотке крови матери. Женщинам во время беременности можно принимать карбимазол только в низких эффективных дозах без дополнительного приема гормонов щитовидной железы и при тщательной индивидуальной оценке пользы и риска. Если доза для матери в пределах стандартного диапазона и состояние ее щитовидной железы контролируются, нет никаких доказательств развития нарушения щитовидной железы у новорожденных. В исследованиях отмечено, что частота врожденных пороков развития выше у тех детей, у матерей которых отмечали нелеченный гипертиреоз, чем у тех, кому проводили терапию карбимазолом.

Однако очень редко врожденные недостатки развития отмечены после применения карбимазола или его активного метаболита метимазола в период беременности. Возможна взаимосвязь возникновения мальформаций, в частности атрезии хоан и врожденной аплазии кутис, что не может быть исключено при трансплацентарном влиянии карбимазола и метимазола. Применение карбимазола в период беременности, особенно в I триместр и в высокой дозе может вызвать врожденные пороки развития. К сочетанным порокам развития относятся врожденная аплазия кожи, черепно-лицевые пороки развития (атрезия хоан, лицевая дисморфия), омфалоцеле, атрезия пищевода, аномалия желчно-кишечного протока, дефекты межжелудочковой перегородки, гипопластическая форма груди и задержка умственного и моторного развития. Таким образом, применение карбимазола в период беременности и у женщин репродуктивного возраста возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Также поступали сообщения о случаях нарушения функции почек, черепа, врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы, пупочной грыжи, пороков развития ЖКТ, пороков пупка и атрезии двенадцатиперстной кишки. Таким образом, карбимазол следует назначать в период беременности только тогда, когда пропилтиоурацил не подходит. Если карбимазол необходимо применять в период беременности, дозу препарата следует корригировать в зависимости от клинического состояния пациентки. Можно применять препарат в низких дозах и прекратить лечение за 3–4 нед до срока родов, чтобы снизить риск неонатальных осложнений. Прекращать лечение в период беременности нельзя, поскольку очень незначительное количество тироксина проникает через плаценту в последний триместр беременности.

Запрещается дополнительное лечение гормонами щитовидной железы (не применяется схема блокировки-замещения, поскольку незначительное количество тироксина способно проходить через плаценту в последний триместр беременности).

Применение карбимазола в период беременности обязательно требует пристального наблюдения за состоянием женщины, плода или новорожденного.

Во время терапии с применением карбимазола возможно продолжение кормления, однако разрешается прием только в низких дозах (до 10 мг/сут) без дополнительного приема гормонов щитовидной железы. При этом необходимо контролировать функцию щитовидной железы ребенка.

Дети. Нет достаточного опыта применения карбимазола у детей, поэтому препарат не назначают пациентам этой возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Влияние на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами неизвестно.