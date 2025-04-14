Харьков (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
416,59
Экономия при брони: -59,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
427,12
Экономия при брони: -54,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
196,90
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
422,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
433,70
Экономия при брони: -49,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
410,16
Экономия при брони: -41,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
211,34
Экономия при брони: -27,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma