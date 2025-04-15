Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
422,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
207,28
Экономия при брони: -28,27 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
404,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
196,85
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
431,87
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
422,94
Экономия при брони: -35,71 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
422,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
406,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
399,40
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
401,30
Экономия при брони: -24,00 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
424,55
Экономия при брони: -51,15 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
196,20
Экономия при брони: -7,55 грн