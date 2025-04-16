Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
411,65
Экономия при брони: -59,53 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
422,00
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
410,47
Экономия при брони: -31,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
424,35
Экономия при брони: -70,95 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
407,02
Экономия при брони: -53,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
204,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
412,89
Экономия при брони: -67,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
412,44
Экономия при брони: -33,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
427,93
Экономия при брони: -49,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
416,39
Экономия при брони: -37,75 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,13
Экономия при брони: -66,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
421,92
Экономия при брони: -23,92 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
416,43
Экономия при брони: -49,25 грн