Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
423,70
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
449,81
Экономия при брони: -94,87 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
442,54
Экономия при брони: -23,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
402,80
Экономия при брони: -11,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
415,24
Экономия при брони: -58,87 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
418,96
Экономия при брони: -63,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
423,70
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
417,17
Экономия при брони: -44,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эспа-Карб® таблетки 10 мг блистер №50
esparma
420,00 грн