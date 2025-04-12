Капсулы. Назначают взрослым внутрь.

Сердечно-сосудистые заболевания и нарушения мозгового кровообращения. В составе комплексной терапии 0,5–1 г (2–4 капсулы за 1–2 приема) в сутки. Максимальный курс лечения — 4–6 нед.

Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — по 0,5 г (1–2 капсулы за 1–2 приема) в сутки. Курс лечения — 12 дней. Хронические нарушения мозгового кровообращения — по 0,5 г (1–2 капсулы за 1–2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.

Умственные и физические перегрузки, в том числе у спортсменов. По 0,25 г (1 капсула) 4 раза в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.

Спортсменам назначают по 0,5–1 г (2–4 капсулы) 2 раза в сутки перед тренировкой. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней.

Хронический алкоголизм. По 0,5 г (2 капсулы) 4 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.

Р-р. Назначают в/в или парабульбарно.

Сердечно-сосудистые заболевания и нарушения мозгового кровообращения. В составе комплексной терапии суточная доза при в/в введении составляет 5–10 мл р-ра (0,5–1 г), применяют всю дозу сразу или разделяют ее на 2 приема. Курс лечения — 4–6 нед.

Нарушения мозгового кровообращения. Острая фаза — по 0,5 г/сут в течение 10 дней. Затем переходят на пероральные формы Метоната. Общий курс лечения — 4–6 нед.

При хронических нарушениях принимают пероральную форму препарата.

Возможны повторные курсы, обычно 2–3 раза в год.

Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки глаза. Парабульбарно по 0,5 мл Метоната в течение 10 дней.

Умственные и физические перегрузки. Применяют по 0,5 г в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.

Хронический алкоголизм. В/в по 0,5 г 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.