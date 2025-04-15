Львов (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,40 грн
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1421,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
811,97
Экономия при брони: -195,48 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1360,10
Экономия при брони: -182,20 грн
1177,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1442,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
662,80
Экономия при брони: -22,70 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1360,10
Экономия при брони: -182,20 грн
1177,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1060,11 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
809,83
Экономия при брони: -191,52 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
699,07
Экономия при брони: -80,75 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1192,60
Экономия при брони: -14,70 грн
1177,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,10
Экономия при брони: -181,20 грн
1177,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
432,30
Экономия при брони: -48,24 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1386,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
721,90
Экономия при брони: -81,80 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1177,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1048,96
Экономия при брони: -106,64 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
805,77
Экономия при брони: -131,83 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
662,80
Экономия при брони: -22,70 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1231,40
Экономия при брони: -53,50 грн
1177,90 грн