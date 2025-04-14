Харьков (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1143,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1319,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1442,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
746,23
Экономия при брони: -55,74 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1464,56
Экономия при брони: -130,07 грн
1334,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1331,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
558,49
Экономия при брони: -41,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1311,20
Экономия при брони: -34,80 грн
1276,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1157,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
720,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1021,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1324,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1402,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1324,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
730,00
Экономия при брони: -84,87 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
556,59
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1386,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1386,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1381,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
753,34
Экономия при брони: -56,20 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1421,92
Экономия при брони: -75,86 грн
1346,06 грн