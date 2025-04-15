Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1236,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
700,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
660,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1330,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1298,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
427,36
Экономия при брони: -58,16 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1298,67
Экономия при брони: -49,71 грн
1248,96 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
268,70
Экономия при брони: -12,21 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
264,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1330,00
Экономия при брони: -166,00 грн
1164,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1200,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
660,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1064,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1038,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
729,10
Экономия при брони: -50,50 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1311,20
Экономия при брони: -61,60 грн
1249,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
770,78
Экономия при брони: -26,97 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1489,82
Экономия при брони: -64,94 грн
1424,88 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1311,20
Экономия при брони: -61,60 грн
1249,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1311,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
722,10 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1515,17
Экономия при брони: -296,48 грн
1218,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
746,14
Экономия при брони: -87,22 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1408,33
Экономия при брони: -61,79 грн
1346,54 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
764,81
Экономия при брони: -149,68 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1457,28
Экономия при брони: -162,67 грн
1294,61 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метонат капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
700,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Метонат раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1359,49
Экономия при брони: -61,49 грн
1298,00 грн