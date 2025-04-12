симптомы передозировки парацетамола. Поражение печени может возникнуть у взрослых, принявших 10 г и более парацетамола, и у детей, принявших более 150 мг/кг массы тела. У пациентов с факторами риска (длительное применение карбамазепина, фенобарбитала, фенитоина, примидона, рифампицина, зверобоя или других препаратов индуцирует печеночные ферменты, злоупотребление алкоголем, недостаточность глутатионовой системы, например неправильное питание, кистозный фиброз, СПИД, голодание, муковисцидоз, кахексия) прием 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени.

Симптомы передозировки в первые 24 ч: бледность, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. Поражение печени может проявиться через 12–48 ч после передозировки. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать в энцефалопатию, кровоизлияния, гипогликемию, кому и иметь летальный исход. ОПН с острым некрозом канальцев может проявляться сильной болью в области поясницы, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени. Отмечали также сердечную аритмию и панкреатит.

Симптомы передозировки цетиризина гидрохлорида. Симптомы, наблюдавшиеся после существенной передозировки цетиризина, главным образом связанные с влиянием на ЦНС или с эффектами, которые могут указывать на антихолинергическое действие. Побочные эффекты, о которых сообщалось после приема дозы, превышающей минимум в 5 раз рекомендуемую суточную дозу, включают спутанность сознания, диарею, головокружение, повышенную утомляемость, головную боль, недомогание, мидриаз, зуд, беспокойство, седацию, сонливость, ступор, тахикардию, тремор, задержку мочеиспускания.

Симптомы передозировки фенилэфрина гидрохлорида. Передозировка фенилэфрина может привести к АГ с рефлекторной брадикардией, к нервозности, головной боли, головокружению, бессоннице, тошноте, рвоте, тахикардии, сердцебиению, аллергическим реакциям, мидриазу, острому приступу закрытоугольной глаукомы (преимущественно при наличии закрытоугольной глаукомы), дизурии и задержке мочи (преимущественно при наличии обструкции мочевого пузыря). В тяжелых случаях может возникнуть замешательство, галлюцинации, судороги и аритмии. Однако при передозировке комбинированного препарата токсическая доза парацетамола будет достигнута гораздо раньше, чем проявятся токсические эффекты фенилэфрина.

Лечение. Пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки либо риска поражения органов.

Лечение включает симптоматические и поддерживающие меры. Если чрезмерная доза была принята в пределах 1 ч, показаны промывание желудка и применение активированного угля. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема препарата, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота парацетамола резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту следует вводить в/в N-ацетилцистеин, согласно установленному перечню доз. В случае отсутствия рвоты можно применять метионин внутрь как соответствующую альтернативу в отдаленных районах вне больницы.