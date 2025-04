фармакодинамика. Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и слабое противовоспалительное действие.

Механизм действия парацетамола связан с влиянием препарата на центр терморегуляции в гипоталамусе, способностью ингибировать синтез простагландинов и медиаторов воспаления (кинины, серотонина) и повышением порога болевой чувствительности.

Цетиризина гидрохлорид является мощным антигистаминным средством, селективным антагонистом Н 1 -рецепторов. Он ингибирует гистаминопосредованную раннюю фазу аллергической реакции, а также уменьшает миграцию эозинофилов и высвобождение медиаторов воспаления, ослабляя таким образом позднюю аллергическую реакцию. Цетиризин практически не оказывает влияния на другие рецепторы и поэтому не вызывает нежелательных антихолинергических и антисеротониновых эффектов.

Фенилэфрина гидрохлорид является относительно селективным α 1 -адреномиметиком. Оказывает слабое воздействие на α 2 - и β-адренорецепторы. Благодаря сосудосуживающему эффекту фенилэфрин уменьшает отек слизистой оболочки носа, объем назального секрета и улучшает носовое дыхание, поскольку облегчает прохождение воздуха через нос. Применяется с целью временного облегчения заложенности носа при простуде, ОРВИ, сенной лихорадке и других аллергических реакциях.

Фармакокинетика. Парацетамол быстро всасывается в ЖКТ, C max в плазме крови достигается через 10–60 мин. Распределяется в большинстве тканей организма. При обычных терапевтических концентрациях лишь незначительная часть парацетамола связывается с белками плазмы крови. Т ½ из плазмы крови составляет 1–3 ч. Парацетамол метаболизируется в печени и выделятся почками преимущественно в виде глюкуроновых и сульфатных конъюгатов, менее 5% дозы выделяется в неизмененном виде.

Цетиризина гидрохлорид быстро всасывается в ЖКТ; при приеме во время еды абсорбция не уменьшается, но может несколько замедляться. C max в плазме крови (примерно 0,3 мкг/мл) достигается через 30–60 мин после приема 10 мг цетиризина. Терминальный Т ½ у взрослых составляет 6,7–10,7 ч, а у детей — 6,1–7,1 ч. Цетиризин выделяется преимущественно в неизмененном виде с мочой. У пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции почек Т ½ увеличивается до 19–21 ч. Примерно 90% цетиризина связывается с белками плазмы крови.

Фенилэфрина гидрохлорид легко всасывается после приема внутрь, однако вследствие интенсивного предсистемного метаболизма, преимущественно в энтероцитах, системная биодоступность составляет лишь 40%. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Т ½ из плазмы крови составляет 2–3 ч. После абсорбции фенилэфрин интенсивно биотрансформируется в печени и выводится с мочой преимущественно в виде метаболитов, менее 20% дозы выводится в неизмененном виде.