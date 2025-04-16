Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
451,41
Экономия при брони: -14,67 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
391,86
Экономия при брони: -133,11 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
391,86
Экономия при брони: -129,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,00
Экономия при брони: -147,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,00
Экономия при брони: -146,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
392,12
Экономия при брони: -22,48 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
392,12
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
396,54
Экономия при брони: -142,13 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,63
Экономия при брони: -28,53 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,40 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
435,99
Экономия при брони: -95,27 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
432,80
Экономия при брони: -77,85 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
434,38
Экономия при брони: -24,43 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
425,70
Экономия при брони: -16,08 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн