Киев
Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)

Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 285 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,55
Экономия при брони: -28,96 грн
408,59 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
397,90 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
398,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -186,60 грн
236,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -199,30 грн
238,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -201,00 грн
236,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -199,50 грн
238,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
201,10 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
342,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
388,20 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
390,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -201,00 грн
236,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -199,50 грн
238,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
426,19
Экономия при брони: -15,82 грн
410,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
350,50 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
372,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
432,55
Экономия при брони: -23,86 грн
408,69 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
433,04
Экономия при брони: -24,92 грн
408,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
373,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
390,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
425,12
Экономия при брони: -170,90 грн
254,22 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,57
Экономия при брони: -75,95 грн
347,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
231,10 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
231,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
391,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
393,60 грн
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