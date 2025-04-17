Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
389,03
Экономия при брони: -130,28 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
389,03
Экономия при брони: -129,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
395,39
Экономия при брони: -62,59 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,96
Экономия при брони: -27,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
392,71
Экономия при брони: -133,36 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
435,00
Экономия при брони: -24,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
395,94
Экономия при брони: -137,19 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
395,94
Экономия при брони: -136,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
386,25
Экономия при брони: -127,50 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
386,25
Экономия при брони: -126,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
388,70
Экономия при брони: -129,35 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -210,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
396,39
Экономия при брони: -42,23 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
439,07
Экономия при брони: -29,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
384,43
Экономия при брони: -125,08 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
425,82
Экономия при брони: -16,24 грн