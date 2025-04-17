Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -210,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -210,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
131,11
Экономия при брони: -8,14 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,62
Экономия при брони: -28,65 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
392,45
Экономия при брони: -133,70 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,40 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00
Экономия при брони: -210,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
385,65
Экономия при брони: -126,90 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
387,18
Экономия при брони: -128,43 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
427,30
Экономия при брони: -155,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
436,36
Экономия при брони: -117,54 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,96
Экономия при брони: -27,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,00
Экономия при брони: -147,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн