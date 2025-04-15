Комбигрипп Хот Сип (Combigrip Hot Sip®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
390,00
Экономия при брони: -160,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
390,00
Экономия при брони: -153,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
427,88
Экономия при брони: -29,98 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
426,32
Экономия при брони: -28,31 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,52
Экономия при брони: -18,17 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
376,09
Экономия при брони: -18,34 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
380,00
Экономия при брони: -150,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
380,00
Экономия при брони: -143,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
380,00
Экономия при брони: -150,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
380,00
Экономия при брони: -143,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,00
Экономия при брони: -147,00 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,00
Экономия при брони: -146,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
444,83
Экономия при брони: -14,88 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
437,80
Экономия при брони: -210,80 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
423,40
Экономия при брони: -196,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
431,40
Экономия при брони: -162,11 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
432,98
Экономия при брони: -22,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
438,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
374,80
Экономия при брони: -18,36 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
82,34
Экономия при брони: -24,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
426,77
Экономия при брони: -68,11 грн
Комбигрипп Хот Сип порошок для орального раствора саше 5 г №10
Organosyn Life Sciences
37,29
Экономия при брони: -1,33 грн