Пантогар (Pantogar)
Пантогар инструкция по применению
Состав
Дрожжи медицинские - 100 мг
Кальция пантотенат - 60 мг
Тиамина нитрат - 60 мг
L-цистин - 20 мг
Кератин - 20 мг
Кислота парааминобензойная - 20 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующие вещества препарата относятся к терапевтическим группам: витамины, пищевые добавки, аминокислоты, белки.
Тиамина нитрат, кальция пантотенат и другие витамины, которые содержатся в медицинских дрожжах, необходимы для поддержания оптимальной регуляции обмена веществ в организме. Недостаточное получение организмом этих витаминов вызывает симптомы авитаминоза.
Кератин — основной компонент волос и ногтей, цистин и 4-аминобензойная кислота также являются веществами для укрепления волос и ногтей.
Пантогар способствует уменьшению выпадения волос, обусловленного различными причинами, улучшая структуру волос и повышая их устойчивость к механическому и химическому воздействию. Пантогар способствует росту ногтей и повышает их прочность.
Фармакокинетика. Исследований фармакокинетики Пантогара не проводили. Витамины всасываются в верхнем отделе ЖКТ. Компоненты аминокислот, полученные в результате гидролиза кератина, а также цистина и 4-аминобензойной кислоты, всасываются путем пассивной диффузии и/или благодаря определенным транспортным системам.
Показания Пантогар
диффузное выпадение волос (выпадение волос по неизвестным причинам). Дегенеративные изменения структуры волос (тонкие, жесткие, ломкие, тусклые, бесцветные волосы). Повреждение волос вследствие воздействия солнечных лучей или УФ-излучения. Профилактика седины. Нарушение роста ногтей (ломкость, расслоение, потеря пластичности).
Применение Пантогар
препарат принимают внутрь во время еды не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Взрослым назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 1–2 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяется индивидуально. Средняя продолжительность лечения — 3–6 мес. При необходимости курс лечения можно продлить или повторить.
Дети. Из-за отсутствия достаточного опыта применения у детей младшего возраста препарат не следует назначать детям в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
побочные действия, сведения о которых приведены ниже, классифицированы по органам и системам и частоте возникновения. Категории по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000) или частота неизвестна, если частота возникновения не может быть оценена по имеющимся данным.
Со стороны нервной системы: частота неизвестна — головная боль и головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, учащенный пульс; частота неизвестна — учащенное сердцебиение (пальпитация).
Со стороны пищеварительной системы: частота неизвестна — тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, изжога, диарея.
Со стороны кожи и ее производных: редко — крапивница, сыпь, зуд; частота неизвестна — покраснение кожи.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности, такие как усиленное потоотделение.
В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Потенциальный риск для человека неизвестен. Возможно применение препарата только со второй половины беременности, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении препаратов, содержащих сульфаниламид, необходимо проконсультироваться с врачом.
Передозировка
симптомы передозировки неизвестны. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).