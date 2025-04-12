побочные действия, сведения о которых приведены ниже, классифицированы по органам и системам и частоте возникновения. Категории по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000) или частота неизвестна, если частота возникновения не может быть оценена по имеющимся данным.

Со стороны нервной системы: частота неизвестна — головная боль и головокружение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, учащенный пульс; частота неизвестна — учащенное сердцебиение (пальпитация).

Со стороны пищеварительной системы: частота неизвестна — тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, изжога, диарея.

Со стороны кожи и ее производных: редко — крапивница, сыпь, зуд; частота неизвестна — покраснение кожи.

Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности, такие как усиленное потоотделение.

В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.