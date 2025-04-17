Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1513,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1493,04
Экономия при брони: -44,79 грн
1448,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1461,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1642,98
Экономия при брони: -109,29 грн
1533,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1569,06 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1634,67
Экономия при брони: -95,01 грн
1539,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1079,10
Экономия при брони: -44,80 грн
1034,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1474,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1638,34
Экономия при брони: -74,20 грн
1564,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1641,15
Экономия при брони: -106,86 грн
1534,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1461,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1610,24
Экономия при брони: -58,64 грн
1551,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн