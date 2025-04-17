Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1080,61
Экономия при брони: -53,87 грн
1026,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1590,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1647,54
Экономия при брони: -107,28 грн
1540,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1550,40
Экономия при брони: -52,60 грн
1497,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1495,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1636,39
Экономия при брони: -96,13 грн
1540,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1506,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1662,01
Экономия при брони: -110,41 грн
1551,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1634,41
Экономия при брони: -70,27 грн
1564,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1619,67
Экономия при брони: -79,41 грн
1540,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1101,04
Экономия при брони: -74,30 грн
1026,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1613,67
Экономия при брони: -62,07 грн
1551,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1495,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1617,80 грн